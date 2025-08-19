Украинский вопрос. Лидеры европейских стран прокомментировали встречу с Трампом

В Белом доме за закрытыми дверями прошла встреча президента США с лидерами некоторых европейских стран и главой Украины. Стороны обсуждали один вопрос — ситуацию вокруг Украины.

После окончания переговоров стороны высказались, ответив на вопросы прессы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мирное соглашение не может ограничивать численность ВСУ.

«На переговорах в Белом доме не поднимался вопрос о сдаче Киевом территорий, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к компромиссу», — заявил он.

На вопрос журналистов, говорил ли Трамп о необходимости уступок до предоставления каких-либо гарантий безопасности США Украине, Эммануэль Макрон ответил: «Нет, это вообще не обсуждалось. Мы далеки от этого».

По его словам, любое будущее мирное соглашение между Россией и Украиной не может ограничивать численность украинских вооруженных сил.

Дональд Трамп и европейские лидеры согласились с необходимостью существования «мощной украинской армии, способной отразить любую попытку нападения», а также с тем, что у нее не будет «никаких ограничений по количеству или мощности вооружений».

Макрон также призвал ужесточить санкции против России, если президент РФ Владимир Путин не предпримет шагов к достижению мира с Украиной.

Дональд Трамп договорился, что встреча Путина и Зеленского должна пройти в течение двух недель, пишет Reuters со ссылкой на канцлера ФРГ Фридриха Мерца. При этом сам Мерц выразил сомнение, что у Путина «хватит смелости» встретиться с Зеленским.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, покидая Овальный кабинет, ответил на вопрос CNN, о чем именно стороны договорились во время сегодняшних переговоров.

«О многом», — коротко сказал он.

На пресс-конференции перед закрытой частью встречи европейские лидеры высказались за участие Европы в обсуждении мирного соглашения по Украине.

«Я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — отметил президент Франции.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала, что на встрече в Белом доме «прежде всего» будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Она приветствовала аналог пятой статьи договора НАТО как возможный комплекс гарантий для Киева.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Вашингтон заключил с Брюсселем «крупнейшую торговую сделку в истории», и призвала США способствовать возвращению в Украину детей.

Сам Трамп заявил, что мирное соглашение достижимо, но обрести ясность в этом вопросе он ожидает в ближайшее время. «Через неделю или две мы узнаем, сможем ли мы решить эту проблему, или эти ужасные бои продолжатся», — сказал президент США.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц указал, что «серьезные переговоры» с РФ могут начаться только после прекращения огня в Украине, и для этого на Россию нужно оказать давление. Трамп в ответ заявил, что «в примерно шести войнах, которые мы остановили», прекращение огня не требовалось.

Владимир Зеленский более десяти раз поблагодарил Дональда Трампа во время встречи в Белом доме, сообщает The Wall Street Journal.

В кратком вступительном слове Зеленский около десяти раз сказал «спасибо» и выразил Трампу признательность за то, что он пригласил его в Вашингтон, а также за то, что первая леди Мелания Трамп написала письмо российскому президенту, говорится в публикации.