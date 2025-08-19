12:35
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Для гарантии безопасности. Украина предложила Трампу сделку на $100 миллиардов

Украина предложила Дональду Трампу сделку на $100 миллиардов в обмен на гарантии безопасности, сообщает Financial Times.

В публикации утверждается, что Украина обещает купить американское оружие на $100 миллиардов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США.

Financial Times
Фото Financial Times

Киев и Вашингтон также заключат сделку на $50 миллиардов по производству беспилотников украинскими компаниями.

В документе не указано, какое именно вооружение Украина запрашивает в рамках сделки, но Киев ранее заявил о своем желании приобрести не менее 10 американских зенитных ракетных комплексов Patriot, отмечает газета.

При этом газета утверждает, что Киев не примет никаких сделок, которые включают территориальные уступки России, и настаивает сначала на прекращении огня. А кроме того, Украина отвергает предложение заморозить линию фронта.

Напомним, 18 августа в Белом доме за закрытыми дверями прошла встреча президента США с лидерами некоторых европейских стран и главой Украины. Стороны обсуждали один вопрос — ситуацию вокруг Украины. Дональд Трамп прервал переговоры, чтобы позвонить лидеру России Владимиру Путину.

Позже он заявил, что начал подготовку встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, после которой будет организована трехсторонняя встреча с участием самого президента США.

