Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Чолпон Шаикова возглавила государственное учреждение «Центр культурной интеграции» ШОС.

Ранее она работала директором Иссык-Кульской областной государственной телерадиокомпании.

В 1993 году окончила Национальный университет по специальности историк, преподаватель истории и обществоведения.

С 2014 по 2018 год Чолпон Шаикова принимала участие в подготовке и проведении Всемирных игр кочевников в качестве координатора по СМИ. В 2023-2024 годах была директором телеканала «СТВ» Чуйской телерадиокомпании.

Она также работала PR-менеджером во Всемирной конфедерации этноспорта и в Общественном фонде «Всемирные этноигры».

Была депутатом Чолпон-Атинского городского кенеша, председателем молодежных объединений, руководителем Иссык-Кульского районного комитета Красного Креста и Полумесяца.

Алимбек Матмуратов назначен заместителем акима Баткенского района.

Алимбек Матмуратов родился 1 марта 1986 года. Имеет высшее образование.

Был помощником губернатора Баткенской областной, затем – полномочного представителя правительства в Баткенской области. Руководил аппаратом мэрии города Баткена.

До нового назначения был руководителем аппарата государственной администрации Баткенского района.

Ниязалы Кошокбаев назначен вице-мэром города Таш-Кумыра.

Ранее эту должность занимал Талантбек Мурзабеков, который переведен на другую работу.

Ниязалы Кошокбаев родился 9 марта 1989 года. До назначения был главным специалистом департамента муниципальной собственности при мэрии города Таш-Кумыра.

Альбина Имашева назначена художественным руководителем Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова.

Альбина Имашева родилась 6 июня 1983 года. Окончила Институт искусств имени Бубусары Бейшеналиевой. Актриса.

С 2002 года работает в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова.

В 2024 году удостоена звания «Заслуженный артист Кыргызской Республики».

Директор киностудии «Кыргызфильм» Акжолтой Бекболотов и главный редактор Назым Мендебаиров подали заявление об увольнении по собственному желанию.

Назым Мендебаиров отметил, что уход связан с переходом на другую должность.

Напомним, 3 июля кинорежиссер, актер, продюсер Бакыт Мукул рассказал о коррупции в Национальной киностудии «Кыргызфильм» и обратился к главе Министерства культуры Мирбеку Мамбеталиеву. Он был возмущен тем, что министр игнорирует взяточничество в госучреждении.

После этого национальная киностудия «Кыргызфильм» в лице его руководителя Акжолтоя Бекболотова подала в суд на Бакыта Мукула. Истцы считают, что заявления кинорежиссера порочат репутацию «Кыргызфильма».

