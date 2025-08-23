17:07
Власть

На Шри-Ланке арестовали бывшего президента страны: неоправданные вояжи

На Шри-Ланке арестовали бывшего президента страны Ранила Викрамасингхе. Его подозревают в нецелевом использовании средств, сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.

ВВС
Фото ВВС. На Шри-Ланке арестовали бывшего президента страны Ранила Викрамасингхе

Экс-главе государства предъявлены три обвинения, связанные с поездками за границу в период президентства.

Отмечается, что Ранил Викрамасингхе прибыл в магистратский суд столицы Коломбо в пятницу, ранее в тот же день дав показания в департаменте уголовных расследований. Он заключен под стражу, несмотря на ходатайство об освобождении под залог по состоянию здоровья.

76-летний экс-президент совершил 23 зарубежные поездки, расходы на которые составили более 600 миллионов рупий ($2 миллиона).

Основные претензии связаны с его остановкой в Великобритании в 2023 году по пути с саммита G77 на Кубе. Тогда он вместе с женой присутствовал на церемонии в Вулверхэмптонском университете.

Полиция Шри-Ланки утверждает, что это был частный визит, организованный на государственные средства. Сам арестованный отвергает обвинения.

Ранил Викрамасингхе занимал пост президента с 2022 по 2024 год, сменив Готабаю Раджапаксу, который бежал из страны из-за экономического кризиса и народного восстания.

Он — первый экс-президент Шри-Ланки, оказавшийся под арестом.
