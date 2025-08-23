Артистам Туркменистана приказано скинуть лишний вес до Дня независимости

Работникам культуры Туркменистана приказано скинуть лишний вес до Дня независимости. Об этом сообщает радио «Азаттык Азия».

Фото иллюстративное

Отмечается, что деятелям культуры спустили распоряжение — скинуть лишние килограммы до Дня независимости, который отмечается 27 сентября. Проигнорировавшим приказ обещают закрыть выход на сцену.

Актеры и певцы с избыточным весом сели на диету. Они рассказали, что их доходы не позволяют покупать качественную еду.

«Если у вас хватает денег только на хлеб, у вас будет живот. Цены на телятину и брокколи высокие, килограмм апельсинов стоит 60 манатов (один доллар равен 3,5 маната), зеленое яблоко — 50 манатов, абонемент в тренажерный зал — 1 тысяча манатов, и как можно позволить на зарплату в 3 тысячи манатов все это?» — поделился один из работников сферы культуры.

Это не первый случай в Центральной Азии, когда власти издают подобные директивы для работающих на государство граждан, говорится в публикации.

Актеры Государственного драматического театра имени Сапармурата Туркменбаши, сотрудники культурных центров в Балканском велаяте Туркменистана и известные певцы недавно получили устное предупреждение: срочно худеть. Оно прозвучало как приказ, не подлежащий обсуждению.

Исключений не сделали даже для обладателей званий заслуженных и народных артистов.