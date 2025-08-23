17:07
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Власть

Артистам Туркменистана приказано скинуть лишний вес до Дня независимости

Работникам культуры Туркменистана приказано скинуть лишний вес до Дня независимости. Об этом сообщает радио «Азаттык Азия».

иллюстративное
Фото иллюстративное

Отмечается, что деятелям культуры спустили распоряжение — скинуть лишние килограммы до Дня независимости, который отмечается 27 сентября. Проигнорировавшим приказ обещают закрыть выход на сцену.

Актеры и певцы с избыточным весом сели на диету. Они рассказали, что их доходы не позволяют покупать качественную еду.

«Если у вас хватает денег только на хлеб, у вас будет живот. Цены на телятину и брокколи высокие, килограмм апельсинов стоит 60 манатов (один доллар равен 3,5 маната), зеленое яблоко — 50 манатов, абонемент в тренажерный зал — 1 тысяча манатов, и как можно позволить на зарплату в 3 тысячи манатов все это?» — поделился один из работников сферы культуры.

Это не первый случай в Центральной Азии, когда власти издают подобные директивы для работающих на государство граждан, говорится в публикации.

Актеры Государственного драматического театра имени Сапармурата Туркменбаши, сотрудники культурных центров в Балканском велаяте Туркменистана и известные певцы недавно получили устное предупреждение: срочно худеть. Оно прозвучало как приказ, не подлежащий обсуждению.

Исключений не сделали даже для обладателей званий заслуженных и народных артистов.
Ссылка: https://24.kg./vlast/340717/
просмотров: 477
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина Кыргызстана встретился с президентом Туркменистана. О чем говорили
Кыргызские предприниматели закупили текстиль у бизнесменов из Туркменистана
Дочь Бердымухамедова как лицо нового Туркменистана
Обострение на Ближнем Востоке. Туркменистан обеспечил транзит кыргызстанцам
Глава Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Кыргызстан
Ходить или не ходить? Спор о пользе 10 тысяч шагов в день не теряет актуальности
Генассамблея ООН приняла резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана
В Кыргызстан с визитом прибыл глава МИД Туркменистана
В Туркменистане Гурбангулы Бердымухамедова провозгласили отцом нации
Импорт томатов из Туркменистана в Кыргызстан значительно вырос
Популярные новости
Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков
Президенты Кыргызстана и&nbsp;Казахстана откроют &laquo;Золотой мост дружбы&raquo; Президенты Кыргызстана и Казахстана откроют «Золотой мост дружбы»
Визит президента Казахстана в&nbsp;Кыргызстан. Что происходит сегодня Визит президента Казахстана в Кыргызстан. Что происходит сегодня
Это не&nbsp;позиция кабмина. Эдиль Байсалов о&nbsp;предложении благодарить врачей Это не позиция кабмина. Эдиль Байсалов о предложении благодарить врачей
Бизнес
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
23 августа, суббота
17:05
Пол Маккартни анонсировал выход нового сборника The Beatles Пол Маккартни анонсировал выход нового сборника The Bea...
16:39
Операция по спасению Натальи Наговициной прекращена — МЧС Кыргызстана
16:33
В Нарыне планируют построить здание группы семейных врачей № 5
16:13
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
16:06
Мы их выявим. Камчыбек Ташиев о видео, ставшим мемом в интернете