17:07
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Власть

Новое здание воинской части в Бишкеке открыл президент Кыргызстана

Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров принял участие в мероприятии, посвященном Дню Внутренних войск МВД, и открытии новых зданий и сооружений войсковой части № 7702 в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии участвовали глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, министр внутренних дел Улан Ниязбеков, ветераны и личный состав.

Садыр Жапаров напомнил, что прежнее здание, построенное в 1966 году, было рассчитано на 200 военнослужащих, однако в нем служили более 300 человек. Он отметил, что новая инфраструктура соответствует современным требованиям и обеспечит военным достойные условия.

«Сегодня вы видите новый городок. Здесь создали современные условия: от казармы до этно-гостевого дома. Всего возвели 22 объекта общей площадью 2 тысячи квадратных метров. Внутренние войска обеспечены современными цифровыми средствами и материально-техническими ресурсами, что позволит повысить их оперативность», — сказал президент.

Он подчеркнул, что сегодня требуется использовать самые передовых военных технологий — беспилотных летательных аппаратов, дистанционно управляемой техники и других. Учитывая эти вызовы, МВД внедрило систему «Цифровая армия» и реализует программу «Цифровой офицер».

«Дорогие солдаты! Используйте условия, создаваемые государством, во благо. Никогда не отступайте от священного долга — служить Отечеству. Обеспечивая безопасность народа, предотвращая преступность, добросовестно исполняйте возложенные обязанности и с гордостью несите звание солдата внутренних войск», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что войска обеспечены необходимой специализированной военной техникой. Построено и сдано в эксплуатацию 10 новых зданий, еще 30 реконструировали. Система «Цифровая милиция» действует во всех подразделениях МВД, включая внутренние войска.

По поручению Садыра Жапарова запущен первый этап проекта «Безопасная страна».

«В дальнейшем мы распространим его на все регионы, что позволит вывести обеспечение безопасности на новый уровень. Ведь без безопасности не может быть развития и процветания», — отметил Садыр Жапаров.

Президент ознакомился с военным городком (штаб, клуб, спортивный комплекс, столовая, склады, медицинский пункт и другие инфраструктурные здания) и спецтехникой.
Ссылка: https://24.kg./vlast/340730/
просмотров: 1131
Версия для печати
Материалы по теме
Золото вернулось домой. Как нас пугали канадцы и что из этого вышло
Визит президента Казахстана в Кыргызстан. Что происходит сегодня
Садыр Жапаров рассказал о совместных проектах, реализуемых с Казахстаном
Касым-Жомарт Токаев наградил Садыра Жапарова орденом «Алтын Қыран»
Под руководством Садыра Жапарова экономика Кыргызстана растет, заявил Токаев
Жапаров Токаеву: Никто не может оспорить и ставить под сомнение наше братство
Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков
Садыр Жапаров принял главу администрации президента Узбекистана Саиду Мирзиееву
В Бишкеке и Чуйской области ограничат движение в связи с визитом президента РК
Вышла из дома 6 лет назад. Милиция ищет пропавшую 47-летнюю Индиру Эсекпаеву
Популярные новости
Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков
Президенты Кыргызстана и&nbsp;Казахстана откроют &laquo;Золотой мост дружбы&raquo; Президенты Кыргызстана и Казахстана откроют «Золотой мост дружбы»
Визит президента Казахстана в&nbsp;Кыргызстан. Что происходит сегодня Визит президента Казахстана в Кыргызстан. Что происходит сегодня
Это не&nbsp;позиция кабмина. Эдиль Байсалов о&nbsp;предложении благодарить врачей Это не позиция кабмина. Эдиль Байсалов о предложении благодарить врачей
Бизнес
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
23 августа, суббота
17:05
Пол Маккартни анонсировал выход нового сборника The Beatles Пол Маккартни анонсировал выход нового сборника The Bea...
16:39
Операция по спасению Натальи Наговициной прекращена — МЧС Кыргызстана
16:33
В Нарыне планируют построить здание группы семейных врачей № 5
16:13
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
16:06
Мы их выявим. Камчыбек Ташиев о видео, ставшим мемом в интернете