Новое здание воинской части в Бишкеке открыл президент Кыргызстана

Садыр Жапаров принял участие в мероприятии, посвященном Дню Внутренних войск МВД, и открытии новых зданий и сооружений войсковой части № 7702 в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии участвовали глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, министр внутренних дел Улан Ниязбеков, ветераны и личный состав.

Садыр Жапаров напомнил, что прежнее здание, построенное в 1966 году, было рассчитано на 200 военнослужащих, однако в нем служили более 300 человек. Он отметил, что новая инфраструктура соответствует современным требованиям и обеспечит военным достойные условия.

«Сегодня вы видите новый городок. Здесь создали современные условия: от казармы до этно-гостевого дома. Всего возвели 22 объекта общей площадью 2 тысячи квадратных метров. Внутренние войска обеспечены современными цифровыми средствами и материально-техническими ресурсами, что позволит повысить их оперативность», — сказал президент.

Он подчеркнул, что сегодня требуется использовать самые передовых военных технологий — беспилотных летательных аппаратов, дистанционно управляемой техники и других. Учитывая эти вызовы, МВД внедрило систему «Цифровая армия» и реализует программу «Цифровой офицер».

«Дорогие солдаты! Используйте условия, создаваемые государством, во благо. Никогда не отступайте от священного долга — служить Отечеству. Обеспечивая безопасность народа, предотвращая преступность, добросовестно исполняйте возложенные обязанности и с гордостью несите звание солдата внутренних войск», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что войска обеспечены необходимой специализированной военной техникой. Построено и сдано в эксплуатацию 10 новых зданий, еще 30 реконструировали. Система «Цифровая милиция» действует во всех подразделениях МВД, включая внутренние войска.

По поручению Садыра Жапарова запущен первый этап проекта «Безопасная страна».

«В дальнейшем мы распространим его на все регионы, что позволит вывести обеспечение безопасности на новый уровень. Ведь без безопасности не может быть развития и процветания», — отметил Садыр Жапаров.

Президент ознакомился с военным городком (штаб, клуб, спортивный комплекс, столовая, склады, медицинский пункт и другие инфраструктурные здания) и спецтехникой.