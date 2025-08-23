17:07
Мы их выявим. Камчыбек Ташиев о видео, ставшим мемом в интернете

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал казахстанскому журналисту распространившееся с ним видео. Об этом написал у себя на странице журналист и автор спецпроекта о работе Касым-Жомарта Токаева «Президент» Адиль Балтабаев.

Журналист опубликовал видео, снятое во время мероприятия, посвященного официальному визиту президента Касым-Жомарт Токаева в Кыргызстан.

На вопрос Адиля Балтабаева, как глава ГКНБ воспринял новость о разлетевшемся в социальных сетях видео, где он говорит фразу «Мы их выявим», Камчыбек Ташиев ответил, что относится к этому равнодушно.

«Вы знаете есть не только этот ролик. Очень много видеоблогеров показывают, то что мы делаем, куда двигаемся и какие работы исполняем. Поэтому для нас это [данное видео] большой новостью не является», — ответил Камчыбек Ташиев.
