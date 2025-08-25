11:40
Квота на трудовую миграцию изменена в Кыргызстане: распоряжение кабмина

Квота на трудовую миграцию, устанавливающая предельную численность иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызстан на 2025 год, изменена. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, теперь квота составляет 42 тысячи человек. Ранее она была определена на уровне 25 тысяч человек.

Напомним, квоту формируют в целях осуществления мигрантами трудовой деятельности, по отраслям экономики и регионам.

Их привлекают на работу в том числе в таких секторах, как промышленность, транспорт, коммуникации и строительство, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, энергетика, геологоразведка и горнорудная промышленность, торговля, сфера услуг, общепит и иная экономическая деятельность, здравоохранение, образование, наука, культура и искусство, а также кредитование, банковский сектор и страхование. 
