Власть

Камчыбек Ташиев посетил мемориал жертв репрессий, где похоронен его дед

Фото region тв. Камчыбек Ташиев посетил мемориал «Кекилик-Учар»

24 августа председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил мемориальный комплекс «Кекилик-Учар» в Узгенском районе, где похоронен его дед. Об этом на своей странице в Facebook поделился телеканал Region.

По словам председателя ГКНБ, на участке «Кекилик-Учар» находилось старое кладбище. В период с 1900 по 1930 годы там хоронили умерших жителей сел Эски-Покровка и Алга.

«Этот мемориальный комплекс был построен в память о наших предках, массово погибших в период с 1920 по 1953 годы», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Отмечается, что с 1930-го по 1955-е годы на этом кладбище также массово хоронили тела заключенных и жертв репрессий, умерших в тюрьме. Многие из тех, кто бесследно исчез в годы репрессий, были похоронены именно в этом месте.

«Мой дед Таш также похоронен здесь. Он был арестован в годы репрессий, его обвинили в якобы в краже пшеницы. Родные приходили к нему в тюрьму два раза, а в третий раз им сказали, что деда больше нет в живых. Он был убит и тайно похоронен в этом месте вместе с другими жертвами того времени», — рассказал Камчыбек Ташиев.

Напомним, торжественное открытие мемориального комплекса «Кекилик-Учар» состоялось 11 ноября 2024 года по инициативе Камчыбека Ташиева.
