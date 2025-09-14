10:09
Сигнал о преступлении больше не примут, если... Депутат критикует поправки в УК

В Жогорку Кенеше в трех чтениях приняты поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, которыми вводится понятие ненадлежащего заявителя и исключается право лиц, не имеющих близких родственников, на представительство их в суде третьими лицами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.

«Если вы стали свидетелем изнасилования, семейного насилия, драки или другого преступления, возбуждаемого на основании заявления потерпевшего, то сейчас вы можете пойти в милицию и написать заявление. Милиция обязана проверить факты, изложенные в заявлении. Если же вы обманули милицию и сочинили о совершении преступления, то на вас могут заявить и возбудить дело по статье «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления». Пока это так работает», — отмечено в сообщении.

По словам Дастана Бекешева, в Министерстве юстиции считают, что граждане злоупотребляют правом заявлять, наговаривают, обвиняют в ложном совершении преступления, а органы вынуждены тратить свое время на проверки.

«Если закон вступит в силу, то вас с вашим заявлением могут отправить домой, поскольку вы, не имея правового или фактического отношения к делу (что это — не ясно), становитесь ненадлежащим заявителем. Писался законопроект из благих намерений: защитить чиновника от кляуз и проверок, так как статья о заведомо ложном сообщении не работает. Бегать же придется гражданину, который болеет порядочностью и заражен желанием наказать преступника»,— высказался депутат.

Он считает, что мы придем к тому, что «милиция вздохнет от часто поступающих заявлений», а гражданин, знающий о совершении преступления небольшой тяжести или менее тяжкого преступления, а также о совершении изнасилования, будет бегать в милицию, прокуратуру, обжаловать выше, чтобы добиться признания его надлежащим заявителем.

В остальном законопроект имеет положительные последствия, уточнил Дастан Бекешев.

Напомним, весной Минюст предложил отказаться от приема анонимных заявлений о преступлениях.

Как отмечали разработчики, анализ правоприменительной практики показывает, что есть многочисленные факты обращения в органы дознания, следствия и прокуратуры лиц, которые по существу не имеют отношения к складывающемуся правовому или экономическому конфликту.

«Такого рода «заявители» впоследствии не признаются потерпевшими по уголовным делам. Однако, будучи, как правило, ангажированными, заинтересованной в возбуждении уголовного дела стороной, пользуясь несовершенством уголовно-процессуального закона в этой части, они необоснованно повышают нагрузку на уполномоченные государственные органы. При этом страдают интересы самого потерпевшего, который, возможно, смог бы отыскать иную альтернативу для разрешения конфликтной ситуации (медиация, обращение в суд в гражданском порядке)», — пояснялось в справке-обосновании.
