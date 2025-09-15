10:09
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Власть

В Кыргызстан прибыл принц Рахим Ага Хан V: будет вручать архитектурную премию

В Кыргызстан прибыл принц Рахим Ага Хан V. Сегодня в Бишкеке впервые будет вручена премия Ага Хана в области архитектуры. В рамках мероприятия будут организованы публичные лекции и выставки.

из архива
Фото из архива. Принц Рахим Ага Хан V

Эта престижная международная премия в области архитектуры присуждается раз в три года, призовой фонд составляет $1 миллион.

В мероприятии примут участие более 150 официальных представителей, архитекторов и ученых из разных регионов мира.

Ранее премия в Центральной Азии впервые вручена в 1992 году в Самарканде (Узбекистан).

Архитектурная премия Ага Хана — это одна из наиболее значимых международных наград в области архитектуры, присуждаемая раз в три года. Она учреждена в 1977-м и направлена на поддержку проектов, направленных на улучшение культурного наследия, архитектуры и среды обитания мусульманских сообществ.

Премия охватывает все сферы городского планирования — от реновации территорий бывших промышленных зон и строительства социального жилья до создания музеев. Соискателями премии могут стать как архитекторы, так и проекты, реализуемые городскими властями.
Ссылка: https://24.kg./vlast/343483/
просмотров: 357
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров стал лауреатом премии мира имени Льва Толстого
Премия имени Михая Эминеску вручена лауреатам Султану Раеву и Карбаласу Бакирову
Президента Кыргызстана выдвинули на премию мира Льва Толстого
Для реализации строительства концертного комплекса создали рабочую группу
Ученые бьют тревогу: Институт геологии в Бишкеке могут выселить из здания
Фарфоровую остановку у парка «Ала-Арча» снесли на глазах автора проекта
Туголбай Казаков стал лауреатом премии СНГ «Звезды Содружества»
В Кыргызстане объявлены победители Национальной театральной премии «Эргүү»
В Кыргызстане частные школы и детсады разрешили размещать на первых этажах домов
«Бруталист» и «Анора». Кто еще стал победителем премии «Оскар-2025»
Популярные новости
Король Великобритании Карл III и&nbsp;принц Гарри встретились впервые за&nbsp;полтора года Король Великобритании Карл III и принц Гарри встретились впервые за полтора года
Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57&nbsp;военных вертолетов&nbsp;&mdash; СМИ Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных вертолетов — СМИ
Сбор подписей за&nbsp;самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты
Камчыбек Ташиев: В&nbsp;следующем году мы&nbsp;будем работать над развитием &laquo;Кара-Коя&raquo; Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над развитием «Кара-Коя»
Бизнес
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
15 сентября, понедельник
10:08
Строительство конгресс-холла возле «Ынтымак Ордо» в Бишкеке показали на видео Строительство конгресс-холла возле «Ынтымак Ордо» в Биш...
10:00
Как выиграть выборы. Советы тем, кто хочет стать депутатом
09:44
В Кыргызстан прибыл принц Рахим Ага Хан V: будет вручать архитектурную премию
09:44
В Турции оппозиция снова вышла на массовые акции протеста
09:35
Пьяный водитель заявил, что «должен был стать лучшим оперативником 2025 года»