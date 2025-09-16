Логика самороспуска Жогорку Кенеша или принять неизбежное

Слухи о неизбежном роспуске парламента и досрочных выборах муссировались в Кыргызстане на протяжении нескольких месяцев. Но в последние дни процесс начал обретать законченные формы и из кулуаров политической кухни наконец-то вышел, что называется, на свежий воздух. По информации из «Белого дома» депутаты уже создали инициативную группу по самороспуску Жогорку Кенеша и буквально на днях этот вопрос будет рассматриваться в профильном комитете.

Но дискурс в обществе о том, зачем нужно распускать парламент, если срок полномочий депутатов истекает уже через год, продолжается.

Читайте по теме Почему Жогорку Кенеш должен самораспуститься

Мы пропросили дать свой комментарий на эту тему директора НИИ «Геополитики и стратегии» Канатбека Азиза.

— По плану выборы в Жогорку Кенеш должны состояться в 2026 году. Но теперь уже очевидно, что нас ждут досрочные парламентские выборы уже этой осенью. Зачем, почему не подождать год?

— Скажу так — это запоздалое решение. По-хорошему, Жогорку Кенеш должен был самораспуститься еще год назад, когда Садыр Жапаров своим указом завершил территориальную реформу, укрупнив по всей стране города и айыльные аймаки. Это повлекло за собой изменение электоральных границ. А значит, поменялись и зоны ответственности перед избирателями, причем не только для местных кенешей, но и для Жогорку Кенеша. С этого момента парламент де-факто утратил связь с обновленной политико-административной картой страны. Поэтому сегодняшняя инициатива самороспуска — это хоть и запоздалая, но вполне логичная реакция на глубинные изменения в политической жизни страны.

— То есть вы хотите сказать, что парламент проигнорировал реформы, инициированные президентом?

— Говорить о полном игнорировании реформ со стороны Жогорку Кенеша некорректно. Депутатский корпус участвовал в преобразованиях и не оставался в стороне. Однако в отличие от исполнительной власти во главе с президентом парламент действовал несинхронно, не поспевал за скоростью и масштабом президентских инициатив. В результате политическая динамика страны ушла вперед, а Жогорку Кенеш оказался в роли догоняющего игрока.

Вообще, я считаю, вполне обоснованным рассматривать деятельность нынешнего состава Жогорку Кенеша как естественный завершенный политический процесс, при котором дальнейшее его существование в институциональном поле — это формальность. И это закономерно и логично, учитывая в том числе и то, что парламент сам ранее изменил политическую конфигурацию своего избрания.

— Раз уж вы заговорили об этом, то какова, на ваш взгляд, была реальная необходимость в пересмотре избирательной системы?

— Необходимость действительно есть и была! Объясню почему. Действующая избирательная система не обеспечивала прямой и устойчивой связи депутата с избирателями, а механизм отзыва, хоть и существовал на бумаге, ни разу не заработал на практике. В итоге сложился парадокс: часть парламентариев работала по-настоящему, а другие лишь числились, что наглядно показала ваша недавняя новостная инфографика об активности депутатов. По сути, избиратель терял депутата сразу после выборов. Это еще один весомый довод в пользу досрочного избрания нового состава по обновленной системе.

Читайте по теме Как выиграть выборы. Советы тем, кто хочет стать депутатом

Кроме того, в законе впервые появляется реальная гарантия для более широкого, реального участия женщин в деятельности парламенте, тогда как раньше это было лишь формальностью.

— Процесс самороспуска Жогорку Кенеша проходит на удивление тихо со стороны депутатов. Они практически не высказываются на эту тему.

— Действительно, создается впечатление, что депутатский корпус испытывает смущение перед таким решением. А этого, на мой взгляд, быть не должно. Во-первых, это решение зрело давно и стало лишь фиксацией реальности. Во-вторых, подобные процессы идут и в других странах. Например, на прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании объявил о реформе парламента и предложил ликвидировать Сенат (Верхняя палата парламента. — Прим. 24 kg).

В этом смысле я убежден, что Жогорку Кенеш обязан действовать максимально открыто и публично, чтобы исключить любые двусмысленности и спекуляции вокруг столь значимого шага как самороспуск. Тем более что в этом случае — это естественная практика, свойственная политической зрелости, а не экстраординарное исключение, вызывающее растерянность или недоверие. Уже на сегодняшнем этапе именно публичность способна превратить самороспуск Жогорку Кенеша из вынужденного шага в осознанный демократический акт.