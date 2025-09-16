Дом, который построил Атамбаев. Нюансы

Семью Алмазбека Атамбаева выселили из дома в Кой-Таше. Несмотря на активные попытки членов семьи бывшего президента раскачать эту тему в медиа, новостью номер один эта информация так и не стала. Проблема не в тотальном равнодушии кыргызстанцев и не в том, что богатых традиционно не любят и не жалеют. Она глубже и имеет безусловную связь с тем, что называют кармой, бумерангом, ударом судьбы и тому подобное. Но не в том плане, что вот, «прилетела ответка» Атамбаеву за то, что он и его приближенные массово возбуждали уголовные дела против тех, кто им не нравился, сажали, отбирали имущество без суда и следствия. А в том плане, что если ты взял чужое, то его все равно предстоит вернуть либо тебе самому, либо твоим детям. И в этом есть какая-то высшая справедливость мироздания.

Причем безо всякой политической подоплеки в виде мести за якобы принципиальную позицию по Бакиеву на встрече в Дубае. К слову, это утверждение Раисы Атамбаевой не что иное, как откровенная манипуляция и вранье. Потому что встреча всех бывших президентов Кыргызстана в Дубае состоялась в феврале 2023 года. А хан-сарай Атамбаева в Кой-Таше был конфискован по суду еще в марте 2022-го.

«Родовое гнездо» с душком

Семья Атамбаева любит называть дом в Кой-Таше своим «родовым гнездом». В общем смысле Кой-Таш, вернее село Арашан, действительно, является родиной Алмазбека Атамбаева. Углубляться в генеалогическое древо бывшего президента Кыргызстана мы не будем, а вот в историю «родового гнезда» Атамбаева заглянем.

Фото из интернета

Вся эта купля-продажа дурно пахнет даже без погружения в детали. Судите сами. Супруга Албека Ибраимова владела этим участком всего пять дней. С 12 по 17 мая.

В декларации Алмазбека Атамбаева участок, на котором построен дворец в Кой-Таше и «некие строения», появились в 2015 году. Как выяснили журналисты — расследователи издания «Клооп» с 2008 по 2012 год эта земля принадлежала заводу «Дастан», затем она перешла к некоему Анарбеку Укуеву, а в 2015 году Алмазбек Атамбаев купил ее уже у Айнуры Ибраимовой, супруги Албека Ибраимова (Ибраимов с 2011 по 2012 год был председателем правления ОАО ТНК «Дастан». — Прим.).

А уже через полгода после сделки Албек Ибраимов стал мэром Бишкека. Совпадение? Возможно, но как в том самом старом анекдоте — ложки нашлись, но осадок остался.

Фото из интернета

Любопытно, что в технических характеристиках на земельный участок, на котором Атамбаев построил свой хан-сарай, указано — «оздоровительный центр», целевое назначение которого — «культурное».

Однако, ни Дома культуры, ни дома отдыха койташцы от своего знаменитого земляка так и не дождались. Вернее, Атамбаев все это построил, но только для себя. Хан-сарай Атамбаева, действительно, совмещает и профилакторий и Дом культуры — свежий воздух, соответствующая архитектура, места для концертов, благоустроенный ландшафт. Вот только вся эта роскошь на участке 2,70 гектара с общей площадью здания примерно 1 тысяча 385,5 квадратных метра была не для простых граждан, от которых Атамбаевы отгородились внушительным высоким забором и целым КПП на входе, а для отдельно взятой семьи.

Бедные мы бедные, худые мы и бледные

Дом Атамбаева перешел в собственность государства не вчера. Еще 26 марта 2022 года на основании исполнительного листа, выданного Первомайским районным судом Бишкека ФУГИ принял в государственную собственность «оздоровительный центр» Атамбаева в Кой-Таше.

Тогда, кстати, семья Атамбаева тоже все происходящее восприняла со скандалом. Раиса Атамбаева даже писала заявление в милицию, но его у нее не приняли на основании того, что она не была прописана в доме.

Сегодня история повторяется. Только теперь к обвинениям в беспределе и тому подобном добавились рассказы о том, что семье бывшего президента негде жить.

В это можно было бы поверить, пусть и с большой натяжкой, потому что совсем бедных и бездомных президентов, пусть и бывших, не бывает.

Но все помнят, как любил кичиться на публике своим достатком Алмазбек Атамбаев. «Я не миллионер, я- мультимиллиардер», — говорил Атамбаев журналистам. Поэтому то, что семье «мультимиллиардера» предстоит ютиться по родственникам без возможности приобрести собственное жилье, является чем-то из области фантастики.

Расчет или благородство

Семья Атамбаева — однозначно не жертвы, и поэтому происходящее с ними не вызывает сочувствия или жалости. Продажа земельного участка, который до этого был в собственности только пять дней и ни у кого-то, а у супруги бывшего начальника завода, которому земля принадлежала. И который через полгода после сделки становится мэром столицы. Согласитесь, вызывает массу вопросов.

Так же, как совсем по-другому в свете всего происходящего смотрится мероприятие для онкобольных детей, находящихся в ремиссии, которое Алия Шагиева вместе с братом Кадыром провели на территории своего дома в Кой-Таше буквально за месяц до сегодняшних событий.

Конечно, возможно эта акция была искренним позывом, без тени цинизма и расчета и никто не пытался использовать больных детей, чтобы показать, что дом бывшего президента эксплуатируется по назначению, то есть для оздоровительных и культурных мероприятий. Но что мешало детям Атамбаева проводить такие пленэры на открытом воздухе или что-то подобное до этого и регулярно, без всех этих вызывающих вопросы совпадений. Вот такие нюансы.