Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав ее оставить «жалкое пустословие артистки» где-нибудь «глубоко в себе», из-за высказанного певицей мнения о Джохаре Дудаеве.

Напомним, Алла Пугачева дала большое интервью после долгого молчания. В частности, она назвала Джохара Дудаева «порядочным, приличным человеком» и выразила соболезнования его вдове.

В ответ Рамзан Кадыров заявил, что предатели бестолково «размышляют по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа».

По его словам, Алла Пугачева абсолютно не разбирается в теме и ей бы стоило оставить мнение «где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ».