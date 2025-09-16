12:51
Самороспуск. В профильный комитет ЖК поступил документ от инициаторов

В профильный комитет Жогорку Кенеша поступил документ от инициаторов самороспуска. Об этом сообщила председатель комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша Чолпон Султанбекова.

По ее словам, депутаты рассмотрят вопрос на следующей неделе — он будет вынесен на заседание парламента.

Самороспуск Жогорку Кенеша. Кто из депутатов поддержал инициативу

Ранее стало известно, кто подписал согласие на самороспуск законодательной ветви власти.

На прошлой неделе инициаторы организовали группу, которая озвучит предложение о самороспуске на ближайшем заседании парламента.

Напомним, согласно действующей Конституции Кыргызстана, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает большинством голосов — не менее 2/3, или 60 депутатов, и только по инициативе 1/3 депутатов от общего числа членов парламента (30).

Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 дней с момента самороспуска до 65 дней. Если парламент самораспустится в сентябре или первой половине октября, то выборы могут состояться в ноябре текущего года. Избирателям предстоит определить состав восьмого созыва ЖК.
