Самороспуск. В профильный комитет ЖК поступил документ от инициаторов

В профильный комитет Жогорку Кенеша поступил документ от инициаторов самороспуска. Об этом сообщила председатель комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша Чолпон Султанбекова.

По ее словам, депутаты рассмотрят вопрос на следующей неделе — он будет вынесен на заседание парламента.

Ранее стало известно, кто подписал согласие на самороспуск законодательной ветви власти.

На прошлой неделе инициаторы организовали группу, которая озвучит предложение о самороспуске на ближайшем заседании парламента.

Напомним, согласно действующей Конституции Кыргызстана, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает большинством голосов — не менее 2/3, или 60 депутатов, и только по инициативе 1/3 депутатов от общего числа членов парламента (30).

Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 дней с момента самороспуска до 65 дней. Если парламент самораспустится в сентябре или первой половине октября, то выборы могут состояться в ноябре текущего года. Избирателям предстоит определить состав восьмого созыва ЖК.