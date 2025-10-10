12:26
Трамп пригрозил КНР значительным повышением пошлин на китайские товары

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность существенного повышения пошлин на китайские товары, ввозимые в США. Об этом пишет «Интерфакс».

«Одна из мер, которую мы в данный момент рассматриваем, — это крупное повышение пошлин на китайские товары, поступающие в Соединенные Штаты. Есть много других контрмер, которые также всерьез обсуждаются», — написал лидер страны в Truth Social и отметил, что Пекин «становится очень враждебным».

По его словам, «они направляют письма разным государствам в мире о том, что они хотят ввести экспортный контроль в отношении каждого элемента продукции, связанной с редкоземельными элементами, и практически всего, что они могут придумать, даже если это не производится в Китае».

Дональд Трамп также подчеркнул, что на данный момент не видит смысла во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. «Я должен был встретиться с председателем Си Цзиньпином через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, кажется, нет причин это делать», — написал он.
