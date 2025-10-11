Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 октября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Роза Мамырбаева назначена заместителем управляющего делами президента Кыргызстана.

Эльмира Усенова освобождена от этой должности. Занимала ее с сентября 2022 года.

Трудовую деятельность Роза Мамырбаева начала в 1997-м на предприятии «Курментыцемент», после чего работала на различных должностях в государственных и муниципальных органах. В Ак-Булакском айыл окмоту прошла путь от специалиста до заведующей отделом.

В 2020-2022 годах занимала должности специалиста, ведущего специалиста, главного специалиста и начальника управления в Чуйском областном управлении капитального строительства. С 2022-го работала референтом в управлении делами президента.

Кадровые перестановки в Минобороны.

Эрлис Тердикбаев освобожден от должности первого заместителя министра обороны по собственному желанию. Вместо него назначен Таалайбек Шаршеев.

Таалайбек Шаршеев в апреле 2025 года избран председателем правления ОАО «Учкун». Занимал должность заместителя начальника штаба по мобилизационной работе в воинской части № 92784, майор Вооруженных сил.

Тариель Отонбаев стал начальником Генштаба ВС КР — первым заместителем министра обороны.

Из открытых источников известно, что полковник Тариель Отонбаев — выпускник танкового училища. Проходил службу на различных должностях в Генштабе и Минобороны.

Алмазбек Карасартов освобожден от должности заместителя министра обороны — командующего Юго-Западным оперативным командованием Вооруженных сил.

Азизбек Байбалаев и Алмазбек Кулмурзаев назначены заместителями министра обороны.

Заместителем министра чрезвычайных ситуаций назначен Эрнест Жусупов.

Эрнест Жусупов родился 10 декабря 1982 года. Имеет воинское звание подполковника и высшее образование. В 2005-м окончил Кыргызскую государственную юридическую академию, а в 2016 году — Академию гражданской обороны МЧС России.

До нового назначения занимал должность начальника управления МЧС по Бишкеку.

Эрнест Жусупов пришел на должность замминистра вместо Эделбека Кулматова, который покинул пост по собственному желанию в начале сентября.

Заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности назначили Бектена Бекболотова.

Бектен Бекболотов родился 10 октября 1973 года. Имеет два высших образования. С 1997-го работает на различных государственных должностях. Женат, отец троих детей.

В августе 2025 года сотрудники ГКНБ задержали заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Самата Насрединова. Как отмечалось, он проходит одним из обвиняемых по уголовному делу, связанному с незаконной выдачей квот на экспорт скота из Кыргызстана.

Тынычбек Саидов возглавил Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Ранее орган имел статус агентства при кабмине, но недавно передан на баланс управделами президента.

Директором центра назначен Тынычбек Саидов. Его заместителями стали Тилек Женишев и Толубай Джакишев.

Тынычбек Саидов родился 31 августа 1986 года в селе Джал Ноокатского района Ошской области. Имеет три высших образования: юридическое (Академия МВД, 2008), экономическое (КНАУ, 2017) и техническое (КГТУ, 2023). В 2023-м прошел повышение квалификации в Академии управления МВД России.

С 2003 года служит в органах внутренних дел, имеет звание подполковника милиции. За годы службы прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела дорожного надзора ГУОБДД МВД.

Заместителем главы «Бишкекглавархитектуры» назначен Арсен Кыдыралиев.

Предыдущий заместитель начальника Назгуль Койбагарова освобождена от должности по собственному желанию.

Арсен Кыдыралиев будет курировать направление цифровизации отдела правового обеспечения, «Единое окно» и другое.

Нургазы Асылбеков стал мэром Таласа.

Нургазы Асылбеков родился 3 декабря 1983 года в селе Бакыян Кара-Бууринского района Таласской области. Ранее он занимал должность первого заместителя полномочного представителя президента в Таласской области.

Прежний мэр Таласа Байышбек Астанакулов назначен акимом Таласского района одноименной области 16 июля 2025-го.

Нургазы Асылбеков с мая 2022 года работал начальником управления аграрного развития Бакай-Атинского района Таласской области. Был начальником Айтматовского районного ветеринарного управления, заместителем главы государственной администрации — акима Манасского района Таласской области.

14 апреля 2025-го назначен первым заместителем полпреда президента в Таласской области.

Зарина Чимырова возглавила отдел культуры Токмака.

Родилась 6 марта 1980-го в Токмаке. Имеет высшее образование (юрист и менеджер). В 2011-2014 годах окончила Международную академию управления, права, финансов и бизнеса по направлению «Юриспруденция», Кыргызский технический университет имени Исхака Раззакова по специальности «Менеджмент».

Трудовую деятельность начала в 2003-м в зональном центре Чуйского областного государственного регистра, сначала делопроизводителем, затем ведущим специалистом по земельным ресурсам. С 2005 года занимала различные должности в отделе культуры города, накопив многолетний опыт работы. До назначения работала главным специалистом отдела.

Алтамаш Вазир Хан стал послом Пакистана в Кыргызстане.

Копии верительных грамот принял заместитель министра иностранных дел Темирбек Эркинов.

О кадровых перестановках с 29 сентября по 3 октября читайте здесь.