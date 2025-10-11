12:26
Мелания Трамп рассказала, что Путин ответил на ее письмо о детях в Украине

Первая леди США Мелания Трамп рассказала, что президент России Владимир Путин ответил на ее письмо о детях в Украине.

Фото ВВС. Мелания Трамп рассказала, что Путин ответил на ее письмо о детях в Украине

Во время саммита на Аляске Дональд Трамп передал российскому коллеге письмо от супруги, которая попросила Владимира Путина защитить детей от конфликта в Украине.

По словам Мелании Трамп, ее представитель работал непосредственно с командой Владимира Путина для организации безопасного возвращения детей. В результате этих переговоров состоялось воссоединение восьми украинских детей со своими семьями. Супруга американского лидера также выразила надежду на скорое восстановление мира в Украине.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что Мелания Трамп оказала содействие в возвращении одной российской девочки из Украины.

Первая леди Соединенных Штатов также сказала, что Россия согласилась в ближайшее время обеспечить возвращение домой граждан Украины, которые во время перемещения из-за войны были младше 18 лет, а сейчас достигли совершеннолетия и по-прежнему находятся в РФ.
