Садыр Жапаров: Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов

«Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов», — заявил агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров.

Журналисты напомнили ему о норме, по которой один претендент может нанять до тысячи агитаторов, что, по мнению некоторых граждан, открывает путь к приходу в парламент исключительно богатых людей.

«В предыдущем законе было предусмотрено, что кандидат может нанять до 500 агитаторов. Поскольку избирательные округа стали больше, депутаты увеличили это число до 1 тысячи. Я тоже считаю, что тысяча агитаторов — это много. Сколько бы раз я ни участвовал в выборах, я никогда не нанимал столько агитаторов ни на один округ. Думаю, и нынешние претенденты на выборах не станут брать столько. Если кто-то способен нанять тысячу агитаторов, значит, у него просто много денег», — сказал глава государства.

Но голосует-то народ. Поэтому я и обращаюсь к людям снова и снова: не продавайте свой голос. Конечно, этот недостаток можно исправить на следующих выборах. Садыр Жапаров

«С другой стороны, из-за нормы о тысяче агитаторах не стоит делать трагедию. Ведь даже если ограничить число агитаторов до 500, это не решит проблему. Можно официально зарегистрировать 500 агитаторов, а еще столько же нанять неофициально, устно договорившись. Доказать это будет очень трудно. Поэтому повторю еще раз: судьба каждого кандидата находится не в руках агитаторов, а в руках народа. Если народ не поддерживает претендента, то хоть тысячу, хоть 2 тысячи агитаторов нанимай, все равно не пройдешь», — подчеркнул он.

Президент привел пример из собственного опыта: на выборах 2005 года в одном округе участвовало 12 кандидатов. Одиннадцать из них объединились и работали против него.

«Среди них были губернатор, действующий аким, депутаты того времени и бизнесмены, которые утверждали, что получили благословение от властей. У меня же было всего около 200 агитаторов. Но с божьей помощью и при поддержке народа я победил. Поэтому нужно верить не в агитаторов, а в бога и в поддержку народа. Приведу еще один пример. На выборах-2010 на одном крупном участке у нас было 30 агитаторов, но мы получили там всего два голоса. А на другом участке, где у нас было всего 10 агитаторов, мы не получили ни одного голоса. Такое тоже случается.

Поэтому каждый агитатор должен помнить: он тоже избиратель. Пусть сто раз подумает, у кого берет деньги и за кого работает. И пусть задумается, чтобы потом не нести на себе вину перед народом», — резюмировал Садыр Жапаров.

Напомним, 25 сентября парламент седьмого созыва объявил о самороспуске. Досрочные выборы депутатов ЖК восьмого созыва состоятся 30 ноября.