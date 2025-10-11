12:26
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Садыр Жапаров: Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов

«Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов», — заявил агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров.

Журналисты напомнили ему о норме, по которой один претендент может нанять до тысячи агитаторов, что, по мнению некоторых граждан, открывает путь к приходу в парламент исключительно богатых людей.

«В предыдущем законе было предусмотрено, что кандидат может нанять до 500 агитаторов. Поскольку избирательные округа стали больше, депутаты увеличили это число до 1 тысячи. Я тоже считаю, что тысяча агитаторов — это много. Сколько бы раз я ни участвовал в выборах, я никогда не нанимал столько агитаторов ни на один округ. Думаю, и нынешние претенденты на выборах не станут брать столько. Если кто-то способен нанять тысячу агитаторов, значит, у него просто много денег», — сказал глава государства.

Но голосует-то народ. Поэтому я и обращаюсь к людям снова и снова: не продавайте свой голос. Конечно, этот недостаток можно исправить на следующих выборах.

Садыр Жапаров 

«С другой стороны, из-за нормы о тысяче агитаторах не стоит делать трагедию. Ведь даже если ограничить число агитаторов до 500, это не решит проблему. Можно официально зарегистрировать 500 агитаторов, а еще столько же нанять неофициально, устно договорившись. Доказать это будет очень трудно. Поэтому повторю еще раз: судьба каждого кандидата находится не в руках агитаторов, а в руках народа. Если народ не поддерживает претендента, то хоть тысячу, хоть 2 тысячи агитаторов нанимай, все равно не пройдешь», — подчеркнул он.

Президент привел пример из собственного опыта: на выборах 2005 года в одном округе участвовало 12 кандидатов. Одиннадцать из них объединились и работали против него.

«Среди них были губернатор, действующий аким, депутаты того времени и бизнесмены, которые утверждали, что получили благословение от властей. У меня же было всего около 200 агитаторов. Но с божьей помощью и при поддержке народа я победил. Поэтому нужно верить не в агитаторов, а в бога и в поддержку народа. Приведу еще один пример. На выборах-2010 на одном крупном участке у нас было 30 агитаторов, но мы получили там всего два голоса. А на другом участке, где у нас было всего 10 агитаторов, мы не получили ни одного голоса. Такое тоже случается.

Поэтому каждый агитатор должен помнить: он тоже избиратель. Пусть сто раз подумает, у кого берет деньги и за кого работает. И пусть задумается, чтобы потом не нести на себе вину перед народом», — резюмировал Садыр Жапаров.

Напомним, 25 сентября парламент седьмого созыва объявил о самороспуске. Досрочные выборы депутатов ЖК восьмого созыва состоятся 30 ноября.
Ссылка: https://24.kg./vlast/346844/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2025. Почти 18 миллионов сомов потратит ЦИК на типографские услуги
Кыргызстанцев за рубежом призывают активно голосовать на выборах в Жогорку Кенеш
Садыр Жапаров отметил эффективность интеграционных механизмов в рамках СНГ
Религиозным деятелям напомнили о недопустимости участия в агитации на выборах
Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Таджикистан
Кыргызстан поддерживает процесс урегулирования ситуации в секторе Газа
Больше невиновных не сажают. Президент о доверии к милиции и убийствах
Садыр Жапаров: В Кыргызстане началась новая эра авиации
Президент поблагодарил фонд «Солнце в ладошках» за волонтерство и уборку мусора
Садыр Жапаров о переговорах с Жээнбековым: Главное было — не допустить крови
Популярные новости
Садыр Жапаров о&nbsp;событиях 2020&nbsp;года: Еще немного, и&nbsp;Кыргызстан развалился&nbsp;бы Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы
Мэр города&nbsp;Ош подарил машину муниципалитету Каракола Мэр города Ош подарил машину муниципалитету Каракола
Садыр Жапаров о&nbsp;переговорах с&nbsp;Жээнбековым: Главное было&nbsp;&mdash; не&nbsp;допустить крови Садыр Жапаров о переговорах с Жээнбековым: Главное было — не допустить крови
Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
11 октября, суббота
12:17
Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройдет в Бишкеке Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройд...
12:00
«Клоун-убийца», детективы и комедии. Что смотреть на следующей неделе
11:48
Садыр Жапаров: Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов
11:40
В Налоговой службе прошла встреча с импортерами
11:40
Мелания Трамп рассказала, что Путин ответил на ее письмо о детях в Украине