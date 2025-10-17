250 лет независимости США. Дональд Трамп построит Триумфальную арку в Вашингтоне

Дональд Трамп построит Триумфальную арку в Вашингтоне, сообщает CNN.

Фото CNN

Сооружение планируется разместить вблизи Мемориала Линкольна. Строительство арки намечено на 2026 год, когда Соединенные Штаты будут праздновать 250-летний юбилей со дня провозглашения независимости. Арка похожа на известную парижскую Триумфальную арку.

Американский президент показал несколько макетов и эскизов, выступая перед спонсорами на ужине в Восточном зале Белого дома.

Один из присутствующих там журналистов спросил, для кого эта арка. Дональд Трамп ответил: «Для меня. Она будет прекрасной». Журналист предположил, что это «арка Трампа», президент ухмыльнулся.

CNN со ссылкой на анонимные источники в администрации президента сообщает, что идея создания монумента принадлежит лично Трампу: «Он разработал ее визуальную концепцию и принимал непосредственное участие во всех стадиях проектирования».