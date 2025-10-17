18:45
Власть

В Бишкеке обсудили повышение эффективности госкоммуникаций и работы пресс-служб

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков провел встречу с пресс-секретарями государственных органов.

Как сообщили в пресс-службе администрации, на повестке дня стояли вопросы повышения эффективности взаимодействия государственных органов с населением, а также обеспечение граждан достоверной и объективной информацией.

Особое внимание было уделено необходимости оперативного информирования граждан о текущих событиях в стране. Отмечено, что пресс-службы должны усиливать свою работу в кризисных ситуациях и своевременно реагировать на происшествия.

«Сегодня важно не только быстро доносить официальную позицию государства, но и говорить с обществом на понятном, открытом языке. Это вопрос доверия и стабильности», — подчеркнул Дайырбек Орунбеков.

По итогам встречи руководитель службы информационной политики дал ряд конкретных поручений по укреплению потенциала пресс-служб, разработке единых стандартов коммуникации и повышению эффективности государственной информационной политики. Также были определены приоритетные направления для дальнейшей работы.
Ссылка: https://24.kg./vlast/347576/
