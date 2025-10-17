18:46
Камчыбек Ташиев принял участие в заседании Совета руководителей спецслужб СНГ

16–17 октября в Самарканде (Узбекистан) проходят заседания Совета руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ.

Кыргызстан на встрече представляет председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев, сообщает пресс-центр ведомства.

Камчыбек Ташиев принял участие в заседании Совета руководителей спецслужб СНГ

В ходе заседаний обсуждаются актуальные угрозы безопасности на пространстве СНГ и совместные меры по их нейтрализации. Камчыбек Ташиев выступил с докладом, в котором отметил важность координации действий спецслужб и обмена оперативной информацией.

В рамках визита глава ГКНБ провел ряд двусторонних встреч с руководителями спецслужб стран СНГ.
Особое внимание на переговорах было уделено вопросам пограничного взаимодействия, обмену опытом и принятию совместных мер по предотвращению приграничных инцидентов.

По итогам заседаний стороны приняли согласованные решения, направленные на развитие сотрудничества между органами безопасности стран СНГ и повышение эффективности совместной работы в сфере обеспечения региональной и международной безопасности.
