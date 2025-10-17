В Бишкеке в комплексе «Ынтымак Ордо» состоялась церемония вручения государственных наград лицам, внесшим значительный вклад в реформирование избирательной системы Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил орден «Данк» президенту южнокорейской компании Miru Systems Чон Джинбоку, а Почетную грамоту — представителю компании в Кыргызстане Тилеку Шыгай.

Фото кабмина. Председатель кабмина вручил награды за вклад в реформу выборов в Кыргызстане

Выступая на церемонии, Адылбек Касымалиев отметил, что Кыргызстан последовательно внедряет современные технологии, обеспечивающие прозрачность и честность выборов — систему биометрической регистрации избирателей и автоматические счетные урны.

По его словам, технологии Miru Systems подтвердили свою надежность и точность в ходе прошлогодних выборов, а сотрудничество с Республикой Корея способствует дальнейшему укреплению демократии и цифровизации выборного процесса.

Адылбек Касымалиев выразил уверенность, что партнерство с корейскими специалистами продолжится и станет важным шагом в развитии справедливой и современной избирательной системы Кыргызстана.