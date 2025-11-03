09:40
Власть

Для нового аэропорта в Оше трансформирован еще один участок земли

Для нового аэропорта в Оше трансформирован еще один участок земли. Решение принял кабинет министров, соответствующее постановление подписал Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что это необходимо для строительства нового аэропорта и расширения взлетно-посадочной полосы.

Документом трансформировано 3,59 гектара земли на территории айыльного округа Кызыл-Кыштак. Участок переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения.

Другим постановлением кабмина также трансформирована земля площадью 1,92 гектара в айыльном округе Манас Кара-Суйского района. Здесь построят пограничную заставу «Ак-Буура».

Ранее кабмин принял постановление о переводе пашни размером 1, 56 гектара на территории Манасского айыльного аймака из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения». Этот участок необходим для расширения инфраструктуры международного аэропорта «Ош» и строительства аэронавигационной вышки.
