19:06
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Трамп заявил, что не рассматривает возможность поставок Украине Tomahawk

Лидер США Дональд Трамп заявил, что он на самом деле не рассматривает возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом он сказал на борту президентского лайнера Air Force One.

На вопрос журналиста, рассматривает ли он возможность предоставления этого оружия Киеву, Дональд Трамп ответил: «Нет, на самом деле нет».

Напомним, ранее в Белом доме состоялась очередная встреча президентов Соединенных Штатов и Украины. Владимир Зеленский рассчитывал получить одобрение Дональда Трампа на поставку «Томагавков» Киеву.

«Договорились с Трампом публично не говорить о Tomahawk», — пояснял он после встречи журналистам.

Сам глава Белого дома заявлял, что ракет много, но они нужны самим США.

Ранее CNN сообщил, что Пентагон согласился с возможностью передачи Украине ракет Tomahawk, но окончательное политическое решение по этому вопросу остается за президентом.
Ссылка: https://24.kg./vlast/349439/
просмотров: 984
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп не планирует встречаться с Путиным, пока не будет сделки по Украине
Приближается окончательное разрешение украинского конфликта — Кирилл Дмитриев
Дональд Трамп надеется на помощь Китая для завершения войны в Украине
Отмена встречи лидеров США и РФ последовала после беседы Лаврова и Рубио
США объявили о санкциях против компаний «Роснефть» и «Лукойл»
Дональд Трамп отменил запланированную ранее встречу с президентом России
Киев согласен на снятие санкций с России ради мира: вариант мирного плана
Встреча в Венгрии. Глава МИД России поговорил по телефону с госсекретарем США
Встреча в Венгрии. Болгария предоставит воздушный коридор для самолета Путина
Евросоюз может изменить правила вступления, чтобы облегчить прием в блок Украины
Популярные новости
Создание &laquo;Берекет Банка&raquo; и&nbsp;участие в&nbsp;нем сына прокомментировал Садыр Жапаров Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров
ГКНБ получит право проводить экспертизы и&nbsp;расследования на&nbsp;договорной основе ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
Глава ГКНБ рассказал о&nbsp;министре, которому угрожал Камчи Кольбаев Глава ГКНБ рассказал о министре, которому угрожал Камчи Кольбаев
Президент Садыр Жапаров и&nbsp;глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
3 ноября, понедельник
19:02
В Таласе выявили незаконные постройки. Владельцев привлекли к ответственности В Таласе выявили незаконные постройки. Владельцев привл...
18:30
3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:51
Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в обращение в Кыргызстане
17:46
Мэр Оша: Пожар в жилом комплексе — не случайность, а халатность застройщика
17:11
Массовое отравление школьников. Комментарий мэрии Бишкека