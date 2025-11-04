16:42
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Власть

США запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты

США запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты после заявлений Дональда Трампа. Об этом сообщает Newsweek.

иллюстративное
Фото иллюстративное. США запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Пентагон готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд, но не оснащенной боеголовкой.

По данным издания, учения пройдут в середине этой недели. Запуск Minuteman III запланирован с военной базы «Ванденберг» в штате Калифорния. Траектория полета пройдет над Тихим океаном, ракета достигнет полигона противоракетной обороны на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.

Армия Соединенных Штатов несколько раз в год испытывает имеющиеся межконтинентальные баллистические ракеты. В последний раз аналогичные учения проводились в мае, в прошлом году — дважды.

Ранее американский президент поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами.

Ссылка: https://24.kg./vlast/349543/
просмотров: 655
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп: У США достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз
В ООН отреагировали на заявления Трампа начать в США испытания ядерного оружия
Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией о ядерном разоружении
Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия
Кыргызстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия
Скоро зима. Гидравлические испытания тепловых сетей начинаются в Оше
После ударов Израиля Иран активно строит секретный военный объект в Исфахане
Совет безопасности ООН принял решение восстановить санкции против Ирана
Президент Казахстана напомнил о тяжелых последствиях испытаний атомного оружия
Какие больницы в КР смогут проводить клинические испытания лекарств
Популярные новости
Создание &laquo;Берекет Банка&raquo; и&nbsp;участие в&nbsp;нем сына прокомментировал Садыр Жапаров Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров
ГКНБ получит право проводить экспертизы и&nbsp;расследования на&nbsp;договорной основе ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
Президент Садыр Жапаров и&nbsp;глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека
Он&nbsp;и&nbsp;пахарь, он&nbsp;и&nbsp;жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы Он и пахарь, он и жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы
Бизнес
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo;: выгодная связь для работников госучреждений Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Исламское страхование ближе: старт партнерства СК&nbsp;&laquo;Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Исламское страхование ближе: старт партнерства СК «Кыргызстан» и «Элдик Банка»
Всемирный день сбережений с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
4 ноября, вторник
16:25
В Бишкеке изменили расписание пригородных поездов В Бишкеке изменили расписание пригородных поездов
16:21
Кыргызстан стремительно стареет: система не готова к «серому будущему»
16:16
Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
16:00
В Бишкеке появилась пиксельная студия нового телеканала «Номад-ТВ»
15:55
В Чуйской области задержали водителя, устроившего дебош в больнице