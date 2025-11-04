09:40
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон

Президент Садыр Жапаров принял закон о внесении изменений в Закон «О статусе военнослужащих», который расширяет права военнослужащих на трудовую деятельность вне службы.

Согласно документу, в отдельных случаях военнослужащим, кроме проходящих срочную службу, командир воинской части или начальник учреждения может разрешить работу по совместительству.

Теперь военнослужащие смогут официально заниматься:

  • научной, педагогической, изобретательской и экспертной деятельностью;
  • медицинской практикой, но только в государственных и муниципальных организациях здравоохранения;
  • такой вид деятельности допускается с целью повышения квалификации и обмена опытом.

Новый закон вступит в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg./vlast/349554/
