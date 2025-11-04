Нацбанк Кыргызстана не будет контролировать Государственный банк развития

Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон о внесении изменений в Закон «О Национальном банке Кыргызской Республики», который уточняет правовой статус Государственного банка развития (ГБР КР).

Согласно документу, нормы банковского законодательства теперь не распространяются на деятельность Государственного банка развития Кыргызской Республики. Это означает, что ГБР КР получит особый правовой режим, отличный от коммерческих банков.

Кроме того, в закон внесено положение, согласно которому Национальный банк КР не будет осуществлять лицензирование, надзор и регулирование деятельности ГБР.

Таким образом, Государственный банк развития станет самостоятельным финансовым институтом, действующим по отдельным правилам, установленным правительством.