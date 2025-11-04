09:41
Власть

В Кыргызстане запретят рекламу услуг психологов без профильного образования

Президент Садыр Жапаров принял изменения в Закон «О рекламе», направленные на защиту граждан от недобросовестных и непрофессиональных психологических услуг.

Согласно новому документу, в законодательство впервые вводится определение понятия «психологические услуги» — это профессиональная деятельность, осуществляемая только практическими психологами, имеющими соответствующее образование. Перечень видов таких услуг утвердит кабинет министров.

Также внесено дополнение, согласно которому запрещается реклама психологических услуг, если их оказывают лица без высшего профессионального образования по соответствующей специальности.

Таким образом, публикация, продвижение или распространение объявлений о «психологической помощи» от неподготовленных специалистов будет считаться нарушением закона о рекламе и повлечет административную ответственность.

Закон вступит в силу через десять дней.
