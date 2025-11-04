Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана

Кабинет министров внес изменения в постановление «О вопросах Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики».

Изменения направлены на повышение эффективности управления государственной долей в хозяйственных обществах.

Согласно обновленному положению, министерство теперь получает право:

выступать от имени государства учредителем юридических лиц;

реализовывать права акционера в компаниях, где государству принадлежит доля в уставном капитале, по решению кабинета министров.

Таким образом, ведомство сможет непосредственно участвовать в управлении госактивами, контролировать эффективность их работы и представлять интересы государства на уровне хозяйственных обществ.

Постановление вступит в силу через семь дней.