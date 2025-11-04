09:41
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Ценз оседлости для кандидатов: глава ЦИК высказался за изменение нормы

Конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» содержит норму, согласно которой кандидат должен постоянно проживать на территории Кыргызской Республики не менее последних пяти лет перед выдвижением в нардепы.

Из-за несоответствия этой норме нескольким желающим баллотироваться в депутаты ЦИК уже отказала в регистрации кандидатами.

Как пояснил 24.kg председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров, претенденты должны отсутствовать в стране не более шести месяцев в течение одного года.

Читайте по теме
ЦИК отказала двум гражданам в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша

«В соответствии с конституционным законом гражданин, который хочет стать депутатом, должен последние пять лет постоянно проживать на территории КР. Допускаются перерывы в каждом году до шести месяцев. В случае превышения этого срока гражданин не допускается к выборам. Например, если человек в 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 годах уезжал каждый год на три месяца, то это допускается. Если он потом уезжал еще на месяц, то это тоже допускается. Но если в совокупности отсутствовал более шести месяцев в одном году, то это уже превышение срока — и гражданин не допускается к выборам», — отметил он.

Данная норма не касается дипломатов, которые могут находиться за границей долгий срок по работе.  

Считать пятилетний срок начинают с даты подачи заявления о намерении участвовать в выборах. Технических проблем в проверке информации, как подчеркнул Тынчтык Шайназаров, нет.

Однако он считает, что данная норма создает препятствия мигрантам выдвигаться в депутаты. По мнению главы Центризбиркома, к следующим выборам, возможно, нужно будет пересмотреть это требование и сократить срокии или вообще отказаться от него.
