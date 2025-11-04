Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с должности

Начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Женишбека Джоробекова сняли с должности решением коллегии Министерства внутренних дел.

На заседании, состоявшемся 4 ноября, коллегия МВД рассмотрела итоги работы органов внутренних дел за девять месяцев 2025 года и приняла кадровые решения.

В ведомстве сообщили, что начальник ГУОБДД полковник милиции Женишбек Джоробеков освобожден от занимаемой должности в связи с неудовлетворительным обеспечением безопасности дорожного движения и ростом количества дорожно-транспортных происшествий во всех регионах страны.

Кроме того:

начальник Службы внутренних расследований МВД Алмаз Осмонбеков освобожден от должности и назначен начальником Службы внутреннего аудита;

советник министра внутренних дел Улан Бийбосунов назначен начальником Службы внутренних расследований МВД.

В МВД отметили, что принятое решение направлено на повышение эффективности работы подразделений, укрепление дисциплины и персональной ответственности руководителей, а также реализацию принципа ротации кадров.

Отметим, что Женишбек Джоробеков возглавлял ГУОБДД с февраля 2024 года. Ранее занимал руководящие должности в системе органов внутренних дел.