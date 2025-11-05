09:42
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Власть

В США скончался бывший вице-президент Дик Чейни

В США скончался бывший вице-президент Дик Чейни. Он умер на 85-м году жизни, сообщает CNN.

84-летний политик скончался из-за осложнений, вызванных пневмонией, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями, говорится в заявлении его семьи.

По словам родственников бывшего вице-президента, в момент смерти Дик Чейни находился вместе со своей женой, с которой он прожил 61 год, а также дочерями Лиз и Мэри и другими членами семьи.

С января 2001 по январь 2009 года он занимал должность вице-президента США в администрации Джорджа Буша-младшего. Также он дважды был исполняющим обязанности президента. Известен своей жесткой реакцией на теракты 11 сентября, после которых США начали новые войны на Ближнем Востоке.

Будучи членом Республиканской партии, Дик Чейни высказывал резкую критику в адрес нынешнего президента США Дональда Трампа, называя его «трусом» и величайшей угрозой для государства.
Ссылка: https://24.kg./vlast/349710/
просмотров: 1888
Версия для печати
Материалы по теме
В ТПП прокомментировали задержание своего вице-президента
Скончался совладелец комплекса «Гавайи» Журат Абдуллаев
Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале
Скончался один из авторов Государственного флага Кыргызстана Жусуп Матаев
Садыр Жапаров принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза: что обсудили
Скончался известный кыргызстанский актер Руслан Курманалиев
Народный писатель Кыргызстана Оскон Даникеев скончался на 90-м году жизни
Скончался народный артист Кыргызстана, композитор Сатылган Осмонов
Хьюстон, у нас проблема. Скончался астронавт и командир «Аполлон-13» Джим Ловелл
Популярные новости
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с&nbsp;должности Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с должности
ЦИК отказала в&nbsp;регистрации еще трем кандидатам в&nbsp;депутаты ЦИК отказала в регистрации еще трем кандидатам в депутаты
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
7 ноября, пятница
09:41
В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов в интернете В России впервые завели дело за поиск экстремистских ма...
09:24
Рубль продолжает дешеветь к сому, евро начал дорожать. Курс валют на 7 ноября
09:23
В Кыргызстане ужесточили ответственность за передачу телефонов в СИЗО и колонии
09:20
Горсуд оставил в силе приговор экс-сотруднику Академии наук Жоомарту Карабаеву
09:19
В Кыргызстане ужесточили наказание за мошенничество: штрафы и тюрьма