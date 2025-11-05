09:42
Разработан порядок заключения соглашений с инвестором путем прямых переговоров

Кабинет министров Кыргызстана намерен утвердить порядок заключения инвестиционных соглашений  с инвестором путем прямых переговоров. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Целью и задачей документа является утверждение названного порядка, который определяет действия и иные условия заключения между кабмином и инвестором путем прямых переговоров инвестиционных соглашений, предусматривающих отчуждение в собственность инвесторов объектов государственной собственности.

Согласно Закону «О приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике», возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности государства (объектов приватизации), в собственность физических и юридических лиц является приватизацией государственного имущества.

Согласно статье 4, приватизация находящегося в госсобственности имущества осуществляется в соответствии с утверждаемой правительством Программой приватизации государственного имущества.

Однако, согласно статье 3 указанного Закона «О приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике», действие данного документа не распространяется на ряд случаев, в том числе на отчуждение объектов госсобственности в рамках реализации инвестиционного соглашения между кабмином и инвестором, заключенного путем прямых переговоров в соответствии с законодательством КР об инвестициях. Отчуждение объектов госсобственности, указанных в статье 3 данного закона, регулируется другими законодательными актами, пояснили разработчики.
