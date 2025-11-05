09:42
Власть

Кыргызстан планирует открыть посольство в Египте. Итоги переговоров президентов

Президент Садыр Жапаров встретился сегодня с главой Египта Абделем Фаттах Ас-Сиси в формате тет-а-тет в Каире. 

Они отметили, что визит призван придать новый импульс развитию отношений между двумя странами и вывести сотрудничество на качественно новый уровень.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров и Абдель Фаттах Ас-Сиси провели переговоры в Каире
После личной беседы переговоры продолжились в расширенном составе правительственных делегаций.

Стороны обсудили политическое взаимодействие, торгово-экономическое сотрудничество, привлечение инвестиций, а также расширение гуманитарных и культурных обменов. Отмечены положительная динамика двусторонних контактов и готовность укреплять их далее.

Садыр Жапаров заявил, что впервые в истории независимого Кыргызстана совершается визит президента страны на африканский континент. Он подчеркнул значимую роль Египта в регионе и сообщил о решении открыть посольство КР в Каире.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров и Абдель Фаттах Ас-Сиси провели переговоры в Каире
Стороны договорились подписать ряд соглашений и создать межправительственную комиссию по сотрудничеству. Глава государства предложил провести ее первое заседание в Бишкеке, предложение поддержано египетской стороной.

Кыргызстан пригласил Абделя Фаттах Ас-Сиси посетить столицу с официальным визитом и принять участие в саммите ШОС в 2026 году и Всемирных играх кочевников.
