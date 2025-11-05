09:42
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Выборы-2025

ЦИК отказала в регистрации еще трем кандидатам в депутаты

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 4 ноября отказала в регистрации трем гражданам, подавшим заявление о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Как сообщили в ведомстве, отказ получили:

  • Нурбек Муктаров (выдвигался по округу № 27);
  • Атамбек Салиев (выдвигался по округу № 3);
  • Суйунбек Курванбаев (выдвигался по округу № 3).

По данным ЦИК, Нурбек Муктаров в 2009 году осужден (статья 105 старого УК КР) и оштрафован на 10 тысяч сомов. В 2010-м судимость снята.

Читайте по теме
Ценз оседлости для кандидатов: глава ЦИК высказался за изменение нормы

Атамбеку Салиеву и Суйунбеку Курванбаеву в регистрации отказано из-за несоответствия требованию закона о том, что кандидат в депутаты должен проживать на территории Кыргызстана в течение последних пяти лет. Салиев отсутствовал в стране с 20 октября 2021 года по 20 октября 2022-го, а Курванбаев — с 10 декабря 2021 года по 2 января 2023-го и с 28 января по 7 августа 2025 года.

Ранее Центризбирком отказал еще нескольким претендентам в регистрации из-за несоответствия требованиям закона. 
Ссылка: https://24.kg./vlast/349793/
просмотров: 5080
Версия для печати
Материалы по теме
Кандидату в депутаты отказали в регистрации из-за религиозной деятельности
В городе Ош ректоров вузов призвали не вмешиваться в предвыборную агитацию
ЦИК оштрафовала гражданина за преждевременную агитацию за кандидата в депутаты
Ценз оседлости для кандидатов: глава ЦИК высказался за изменение нормы
ЦИК отказала Венере Койчиевой в регистрации кандидатом в депутаты парламента
Член ЦИК намерен участвовать в выборах. Его освободили от обязанностей
Жалолидин Нурбаев подал в суд после отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатом
Садыр Жапаров протестировал новую систему дистанционного голосования
ГКНБ провел совещание по обеспечению стабильности перед выборами
Выборы в Жогорку Кенеш. За рубежом откроют 100 участков для голосования
Популярные новости
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с&nbsp;должности Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с должности
Президент Садыр Жапаров прибыл с&nbsp;рабочим визитом в&nbsp;США Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
7 ноября, пятница
09:41
В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов в интернете В России впервые завели дело за поиск экстремистских ма...
09:24
Рубль продолжает дешеветь к сому, евро начал дорожать. Курс валют на 7 ноября
09:23
В Кыргызстане ужесточили ответственность за передачу телефонов в СИЗО и колонии
09:20
Горсуд оставил в силе приговор экс-сотруднику Академии наук Жоомарту Карабаеву
09:19
В Кыргызстане ужесточили наказание за мошенничество: штрафы и тюрьма