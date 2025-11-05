ЦИК отказала в регистрации еще трем кандидатам в депутаты

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 4 ноября отказала в регистрации трем гражданам, подавшим заявление о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша.
Как сообщили в ведомстве, отказ получили:
- Нурбек Муктаров (выдвигался по округу № 27);
- Атамбек Салиев (выдвигался по округу № 3);
- Суйунбек Курванбаев (выдвигался по округу № 3).
По данным ЦИК, Нурбек Муктаров в 2009 году осужден (статья 105 старого УК КР) и оштрафован на 10 тысяч сомов. В 2010-м судимость снята.
Атамбеку Салиеву и Суйунбеку Курванбаеву в регистрации отказано из-за несоответствия требованию закона о том, что кандидат в депутаты должен проживать на территории Кыргызстана в течение последних пяти лет. Салиев отсутствовал в стране с 20 октября 2021 года по 20 октября 2022-го, а Курванбаев — с 10 декабря 2021 года по 2 января 2023-го и с 28 января по 7 августа 2025 года.
Ранее Центризбирком отказал еще нескольким претендентам в регистрации из-за несоответствия требованиям закона.