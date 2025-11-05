09:42
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Власть

Камчыбек Ташиев передал детскому медцентру оборудование на 35 миллионов сомов

Камчыбек Ташиев вновь посетил Национальный центр охраны материнства и детства в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным ведомства, в ходе визита председатель спецслужб передал центру шесть комплектов современного медицинского оборудования, в том числе аппарат для эндоскопического ультразвукового исследования и несколько УЗИ-аппаратов. Средства на их приобретение — 35 миллионов 100 тысяч сомов — выделены из Стабилизационного фонда президента.

Во время встречи с коллективом Камчыбек Ташиев сообщил, что в ближайшее время для центра будет закуплено дополнительное медицинское оборудование, о необходимости которого ранее просили врачи.

Медперсонал также обратился с просьбой построить автостоянку на 180 мест и предоставить служебную автомашину. В ответ глава ГКНБ заявил, что автостоянка будет построена «в короткие сроки», а вместо одной машины центру передадут десять служебных — по одной на каждое отделение.

Он добавил, что в стране продолжается модернизация системы здравоохранения: строятся новые больницы, проводится ремонт и обновляется техническое оснащение медучреждений. Кроме того, Камчыбек Ташиев отметил, что в будущем планируется значительное повышение зарплаты медицинских работников.

Коллектив центра выразил благодарность за оказанную поддержку.
Ссылка: https://24.kg./vlast/349803/
просмотров: 1709
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев вручил ключи от новых домов шести семьям в Балыкчи
Балыкчи получил новую коммунальную технику на 100 миллионов сомов
Форму ГКНБ обновят: оливковый цвет с васильковым околышем и эмблемой орла
В Бишкеке задержаны трое по делу о коррупционной схеме в ЦОН
Дело на 12 миллионов: в Таласе задержаны представители ТПП и бывшие чиновники
ГКНБ предложил закон: при угрозе нацбезопасности смогут отключать телефоны
Государству возвращена Беловодская нефтебаза «Кыргызмунайзат»
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
Бандиты из ОПГ Камчи Кольбаева вымогали деньги у мигрантов в России
В Таш-Кумыре сдали в эксплуатацию 96 квартир по госипотеке
Популярные новости
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с&nbsp;должности Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с должности
ЦИК отказала в&nbsp;регистрации еще трем кандидатам в&nbsp;депутаты ЦИК отказала в регистрации еще трем кандидатам в депутаты
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
7 ноября, пятница
09:41
В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов в интернете В России впервые завели дело за поиск экстремистских ма...
09:24
Рубль продолжает дешеветь к сому, евро начал дорожать. Курс валют на 7 ноября
09:23
В Кыргызстане ужесточили ответственность за передачу телефонов в СИЗО и колонии
09:20
Горсуд оставил в силе приговор экс-сотруднику Академии наук Жоомарту Карабаеву
09:19
В Кыргызстане ужесточили наказание за мошенничество: штрафы и тюрьма