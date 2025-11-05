09:43
Кыргызстан готов сотрудничать с Египтом в сфере инноваций и финтехнологий

Сегодня с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова, премьер-министра Мустафы Мадбули и представителей деловых кругов Египта впервые состоялся кыргызско-египетский бизнес-форум в Каире. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча прошла в рамках официального визита Садыра Жапарова в Египет.

Премьер-министр Мустафа Мадбули подчеркнул, что достигнутые договоренности и подписанные соглашения выведут отношения двух стран на новый качественный уровень.

Со своей стороны президент КР отметил, что наша республика заинтересована в развитии всесторонних отношений с Египтом.

Он заметил, что Кыргызстан готов к сотрудничеству с египетскими партнерами в сфере инноваций и финансовых технологий.

Особое внимание в ходе встречи уделено развитию транспортно-логистических связей.

В этой связи Садыр Жапаров заявил о начале строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая, будучи соединенной с международными маршрутами, создаст новые альтернативные торговые пути между Азией, Европой и Африкой.

Он также отметил, что КР как страна — участница Евразийского экономического союза поддерживает проводимые переговоры между Египтом и объединением о заключении соглашения о зоне свободной торговли.

Глава государства пригласил египетских предпринимателей посетить Кыргызстан для ознакомления с экономическими возможностями и инвестиционным потенциалом республики.
