Власть
Власть

Официальный визит Садыра Жапарова в Египет. Подписан ряд документов

По итогам официального визита Садыра Жапарова в Египет подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-египетского совместного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Подписаны следующие документы:

  • соглашение между кабмином КР и правительством Египта об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов;
  • соглашение об экономическом, научном и техническом сотрудничестве между кабмином КР и правительством Египта;
  • соглашение между кабмином КР и правительством Египта о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
  • соглашение между кабмином КР и правительством Египта о сотрудничестве в области высшего образования;
  • меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики КР и Министерством электрической энергии и возобновляемых источников энергии Египта и сотрудничестве в сфере энергетики;
  • меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством по инвестициям КР и Главным управлением по инвестициям и свободным экономическим зонам Египта;
  • меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством по делам религий и межэтнических отношений КР и Министерством по делам Вакуфов (благотворительности) Египта;
  • меморандум о взаимопонимании между Национальным банком КР и Центральным банком Египта.
Ссылка: https://24.kg./vlast/349816/
просмотров: 1009
7 ноября, пятница
В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов в интернете В России впервые завели дело за поиск экстремистских ма...
Рубль продолжает дешеветь к сому, евро начал дорожать. Курс валют на 7 ноября
В Кыргызстане ужесточили ответственность за передачу телефонов в СИЗО и колонии
Горсуд оставил в силе приговор экс-сотруднику Академии наук Жоомарту Карабаеву
В Кыргызстане ужесточили наказание за мошенничество: штрафы и тюрьма