Власть

Садыр Жапаров посетил пирамиды Гизы и Большой Египетский музей в Каире

Садыр Жапаров в рамках культурной программы официального визита в Египет посетил знаменитый комплекс пирамид на плато Гизы и музей. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главе государства рассказали об истории пирамид, символизирующих древнейшую цивилизацию и культурное наследие Египта.

После он посетил Большой Египетский музей, который торжественно открыт президентом страны 1 ноября.

Он является крупнейшим археологическим музеем мира, где собрана коллекция древнеегипетских артефактов.

Садыр Жапаров ознакомился с уникальными экспонатами и отметил значение музея для сохранения всемирного культурного наследия.

В завершение он оставил запись в книге почетных гостей музея, выразив благодарность египетской стороне за теплый прием и возможность прикоснуться к истории великой цивилизации.
