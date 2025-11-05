Садыр Жапаров посетил пирамиды Гизы и Большой Египетский музей в Каире

Садыр Жапаров в рамках культурной программы официального визита в Египет посетил знаменитый комплекс пирамид на плато Гизы и музей. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Главе государства рассказали об истории пирамид, символизирующих древнейшую цивилизацию и культурное наследие Египта.
После он посетил Большой Египетский музей, который торжественно открыт президентом страны 1 ноября.
Он является крупнейшим археологическим музеем мира, где собрана коллекция древнеегипетских артефактов.
Садыр Жапаров ознакомился с уникальными экспонатами и отметил значение музея для сохранения всемирного культурного наследия.
В завершение он оставил запись в книге почетных гостей музея, выразив благодарность египетской стороне за теплый прием и возможность прикоснуться к истории великой цивилизации.