Еврокомиссия призывает Сербию ограничить выдачу паспортов гражданам России

Еврокомиссия призывает Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам. Приобретая гражданство Сербии, россияне получают право безвизового въезда в Евросоюз, что может угрожать европейской безопасности, говорится в докладе ЕК за 2025 год.

В документе отмечается, что визовая политика Сербии лишь частично соответствует европейскому списку третьих стран, гражданам которых необходимы въездные визы.

В связи с этим, если Белград хочет вступить в Евросоюз, то должен привести визовую политику в соответствие с требованиями сообщества.

В октябре Европарламент одобрил резолюцию, согласно которой обязательным условием для вступления в Евросоюз является присоединение к режиму европейских санкций против Москвы.
