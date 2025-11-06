Власти Молдовы приняли решение закрыть «Русский дом» в Кишиневе, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что новое правительство этой страны постановило не продлевать соглашение о работе Российского центра науки и культуры в Кишиневе.

Фото из архива. Власти Молдовы приняли решение закрыть «Русский дом» в Кишиневе

Министерство культуры Молдовы заявило, что после 24 февраля 2022 года «Русский дом» в Кишиневе используется «в качестве инструмента в гибридной войне России против Молдовы», поэтому соглашение о работе центра «больше не применимо в условиях сложившейся геополитической ситуации и может быть использовано РФ для распространения искаженной информации». Действие документа истекает 4 июля 2026 года.

«Русский дом» (представительство Россотрудничества) работает в 71 стране мира, в том числе в Кыргызстане. Основная цель проекта — популяризация русского языка и культуры в мире.