США предлагают Совету безопасности ООН снять санкции с президента Сирии. Вашингтон подготовил проект резолюции Совбеза ООН, которая снимет ограничения с временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и главы МИД страны Анаса Хасана Хаттаба. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото Reuters. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа

10 ноября Ахмед аш-Шараа планирует встречу с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила эту информацию.

Ожидается, что на встрече временный лидер Сирии подпишет соглашение о присоединении к возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством».

Соединенные Штаты несколько месяцев призывают членов Совбеза ООН ослабить санкции против Сирии. Пока остается неясным, когда именно новая резолюция США может быть вынесена на общее голосование. Для ее принятия необходимы не менее девяти голосов «за» и отсутствие вето со стороны России, Китая, Америки, Франции или Великобритании. Сам Дональд Трамп в мае объявил о существенном изменении политики Вашингтона в отношении Сирии, заявив о снятии со страны американских ограничений.

Напомним, в ночь на 8 декабря 2024 года в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.

В марте Ахмед аш-Шараа требовал от главы РФ выдать Башара Асада для суда.