Власть

Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки по приглашению лидера Дональда Трампа. Борт главы государства приземлился на авиационной базе «Эндрюс».

Садыра Жапарова встретили помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Пол Капур и другие официальные лица.

Выстроена рота почетного караула, солдаты которой держали флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка.

В ходе визита президент примет участие в очередной встрече глав государств в формате «С5+1». Мероприятие приурочено к 10-летнему юбилею диалоговой платформы «С5+1», а также нацелено на обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества между странами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки.

Также планируется двусторонняя встреча Садыра Жапарова и лидера США Дональда Трампа.

О формате C5+1

Формат C5+1 — это механизм сотрудничества США с пятью странами Центральной Азии: Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Создан в 2015 году по инициативе Вашингтона. 
