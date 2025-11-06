09:44
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Власть

Камчыбек Ташиев вручил ключи от новых домов шести семьям в Балыкчи

Председатель ГКНБ  Камчыбек Ташиев во время рабочей поездки в Иссык-Кульскую область передал ключи и документы от новых домов шести семьям в городе Балыкчи. Об этом сообщили в мэрии.

Ранее эти семьи проживали в домах, расположенных в непосредственной близости к железной дороге — менее чем в двух метрах. Такое расположение создавало угрозу безопасности и создавало дискомфорт для проживания. По инициативе местных властей было принято решение о переселении граждан и строительстве для них новых домов в безопасном районе.

Каждый дом состоит из трех комнат и оснащен необходимыми условиями для проживания.

Камчыбек Ташиев поздравил жителей с новосельем и отметил, что государство продолжит оказывать поддержку семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В свою очередь владельцы домов выразили благодарность руководству страны и городским властям за внимание и помощь.
Ссылка: https://24.kg./vlast/349949/
просмотров: 2032
Версия для печати
Материалы по теме
Балыкчи получил новую коммунальную технику на 100 миллионов сомов
Камчыбек Ташиев передал детскому медцентру оборудование на 35 миллионов сомов
В Таш-Кумыре сдали в эксплуатацию 96 квартир по госипотеке
Шесть лет на посту: мэр Манаса хотел уйти, но Камчыбек Ташиев против
Глава ГКНБ принял участие в открытии центра детского творчества в Манасе
В Манасе запущен новый комплекс по очистке сточных вод
Глава ГКНБ рассказал о министре, которому угрожал Камчи Кольбаев
Не только наркотики: глава ГКНБ рассказал, какие еще угрозы имеются на границах
В Балыкчи зажгли 60 новых уличных фонарей
Камчыбек Ташиев принял присягу у молодых бойцов ГКНБ
Популярные новости
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с&nbsp;должности Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с должности
ЦИК отказала в&nbsp;регистрации еще трем кандидатам в&nbsp;депутаты ЦИК отказала в регистрации еще трем кандидатам в депутаты
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
7 ноября, пятница
09:43
Минсельхоз: Ситуация на продовольственном рынке остается стабильной Минсельхоз: Ситуация на продовольственном рынке остаетс...
09:41
В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов в интернете
09:24
Рубль продолжает дешеветь к сому, евро начал дорожать. Курс валют на 7 ноября
09:23
В Кыргызстане ужесточили ответственность за передачу телефонов в СИЗО и колонии
09:20
Горсуд оставил в силе приговор экс-сотруднику Академии наук Жоомарту Карабаеву