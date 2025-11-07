09:44
Власть

Садыр Жапаров встретился с сенаторами и конгрессменами США: о чем говорили

Президент Кыргызстана в рамках рабочего визита в США провел в Вашингтоне встречу с главой комитета Сената по международным отношениям Джеймсом Ришом и сенаторами Конгресса.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Обсуждены вопросы политического и межпарламентского сотрудничества, а также взаимодействие стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Садыр Жапаров отметил, что КР высоко ценит Соединенные Штаты как важного внешнеполитического партнера и заинтересована в дальнейшем развитии дружественных отношений и конструктивного сотрудничества. Он выразил уверенность, что продвижение межпарламентских связей внесет свой вклад в укрепление этого партнерства.

Глава государства также акцентировал внимание на том, что межпарламентское взаимодействие способствует укреплению политического диалога и открывает возможности для обмена опытом в сфере законотворчества.

Говоря о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, Садыр Жапаров отметил широкие возможности для наращивания взаимодействия в этих сферах. Он также обозначил готовность Кыргызстана к сотрудничеству с инвесторами из США, особо подчеркивая созданные благоприятные условия для их деятельности в нашей республике.

В свою очередь Джеймс Риш отметил, что в том числе через политический диалог и межпарламентское взаимодействие информацию проще и эффективнее доводить до представителей деловых кругов.

Сенаторы также подчеркнули успешный опыт КР в урегулировании пограничных вопросов с соседними государствами.
Ссылка: https://24.kg./vlast/349990/
просмотров: 1132
