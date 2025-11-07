09:45
Саммит «С5+1»: президент Кыргызстана выступил перед его началом

Президент Кыргызской Республики сделал заявление для прессы перед началом саммита «Центральная Азия — США» («С5+1») в Вашингтоне.

Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров выразил признательность американскому лидеру Дональду Трампу за теплый прием и возможность обсудить широкий спектр двусторонних, региональных и международных вопросов, подчеркнув, что Кыргызстан высоко ценит Соединенные Штаты как важного внешнеполитического партнера.

Говоря о кыргызско-американских отношениях, он обозначил приоритетные направления сотрудничества:

  • экономика, инвестиции и туризм;
  • гидроэнергетика;
  • цифровая экономика, искусственный интеллект и IT-сфера;
  • обеспечение безопасности и устойчивого развития.

Глава государства заметил, что кыргызская сторона высоко оценивает значительный вклад Дональда Трампа в укрепление глобальной стабильности и урегулирование конфликтов по всему миру.

«Со своей стороны отмечу, что, вступив в должность президента, я поставил перед собой одну из важнейших задач — урегулировать вопросы государственной границы с нашими соседями в духе добрососедства», — сказал он.

Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что вместе с коллегами эта задача успешно реализована и, самое главное, мирным путем.

«В результате этого роль Центральной Азии в мировой политике значительно возросла, и интерес крупных держав к укреплению сотрудничества с регионом продолжает расти», — сказал он и подчеркнул, что формат «С5+1» стал важной площадкой для развития политического диалога.

Президент также выразил уверенность, что совместные усилия принесут конкретные результаты и поспособствуют взаимной выгоде стран Центральной Азии и США.

Говоря о сотрудничестве с центральноазиатскими государствами, Дональд Трамп подчеркнул большую значимость региона, который соединил Восток и Запад.

Американский президент также обозначил укрепление экономической безопасности и расширение цепочки поставок как один из ключевых пунктов взаимодействия стран Центральной Азии с Соединенными Штатами.
