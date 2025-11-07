В Кыргызстане вводят ускоренную и автоматическую регистрацию лекарств

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в законодательство об обращении лекарственных средств и медицинских изделий. Документ направлен на упрощение процедуры регистрации ряда препаратов и вступит в силу через десять дней.

Согласно изменениям, ускоренная процедура регистрации теперь будет применяться к стратегически важным лекарствам, а также к препаратам, произведенным на территории Кыргызстана.

Кроме того, вводится автоматическая процедура регистрации. Она распространяется на лекарства, которые:

включены в перечень преквалифицированных препаратов Всемирной организации здравоохранения;

зарегистрированы ведущими мировыми регуляторами — FDA (США), EMA (Европейский союз), PMDA (Япония), Swissmedic (Швейцария), MHRA (Великобритания);

относятся к орфанным, то есть предназначенным для лечения редких заболеваний;

закупаются через организации, учрежденные ООН и работающие по договорам с кабинетом министров.

Порядок и стоимость ускоренной и автоматической регистрации определит кабмин.

Изменения также внесены в закон об обращении медицинских изделий: теперь порядок инспектирования производителей и размер платы за него также будут утверждаться кабмином.

По мнению разработчиков, закон позволит ускорить поставку качественных лекарств в страну, снизить бюрократические барьеры и улучшить доступ граждан к необходимым препаратам.