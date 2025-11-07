11:04
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Власть

В Кыргызстане вводят ускоренную и автоматическую регистрацию лекарств

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в законодательство об обращении лекарственных средств и медицинских изделий. Документ направлен на упрощение процедуры регистрации ряда препаратов и вступит в силу через десять дней.

Согласно изменениям, ускоренная процедура регистрации теперь будет применяться к стратегически важным лекарствам, а также к препаратам, произведенным на территории Кыргызстана.

Кроме того, вводится автоматическая процедура регистрации. Она распространяется на лекарства, которые:

  • включены в перечень преквалифицированных препаратов Всемирной организации здравоохранения;
  • зарегистрированы ведущими мировыми регуляторами — FDA (США), EMA (Европейский союз), PMDA (Япония), Swissmedic (Швейцария), MHRA (Великобритания);
  • относятся к орфанным, то есть предназначенным для лечения редких заболеваний;
  • закупаются через организации, учрежденные ООН и работающие по договорам с кабинетом министров.

Порядок и стоимость ускоренной и автоматической регистрации определит кабмин.

Изменения также внесены в закон об обращении медицинских изделий: теперь порядок инспектирования производителей и размер платы за него также будут утверждаться кабмином.

По мнению разработчиков, закон позволит ускорить поставку качественных лекарств в страну, снизить бюрократические барьеры и улучшить доступ граждан к необходимым препаратам.
Ссылка: https://24.kg./vlast/350009/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин ограничивает освещение госучреждений для экономии электроэнергии
Глава кабмина рассказал международному изданию о росте экономики Кыргызстана
Эдиль Байсалов на саммите в Дохе: Кыргызстан развивает человеческий капитал
Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана
В Узгене под государственную охрану переданы новые археологические объекты
В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
Глава кабмина высоко оценил работу Налоговой и Таможенной служб Кыргызстана
Кабмин обновил программу развития опорных центров роста в регионах до 2030 года
В Кыргызстане запретят захоронение отходов, пригодных для переработки
Средняя зарплата в Кыргызстане в 2026 году вырастет до 36 тысяч сомов
Популярные новости
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с&nbsp;должности Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с должности
ЦИК отказала в&nbsp;регистрации еще трем кандидатам в&nbsp;депутаты ЦИК отказала в регистрации еще трем кандидатам в депутаты
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
7 ноября, пятница
11:02
В городе Ош отметили Дни истории и памяти предков В городе Ош отметили Дни истории и памяти предков
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 7 ноября
10:52
В программу приватизации добавлен «Кумтор» для передачи «Кыргызалтыну»
10:44
В Бишкеке сгорела часть бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль». Подробности от МЧС
10:44
В Сингапуре интернет-мошенников разрешили наказывать розгами