Глава кабмина поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником

Председатель кабинета министров – руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев поздравил представителей средств массовой информации с профессиональным праздником — Днем информации и печати.

Отмечается, что 7 ноября 1924 года вышел в свет первый номер газеты «Эркин-Тоо» на кыргызском языке, что стало знаковым событием в истории отечественной журналистики. Именно в честь этого исторического события в нашей стране ежегодно отмечается День информации и печати.

«Информация во все времена занимала особое место в жизни человека. Особенно сегодня, когда цифровизация стремительно развивается, ее значение становится еще более весомым. Сейчас информация это не просто средство обмена новостями, а мощный инструмент формирования общественного мнения.

В таких условиях вы, представители пера и слова, являетесь важным мостом между государством и народом. Поэтому ответственность за точность, достоверность и объективность каждого вашего слова чрезвычайно велика. Ведь именно через распространяемую вами информацию люди воспринимают окружающий мир. Ваша профессия требует глубоких знаний, постоянного труда, высокой нравственности и чести. Силой слова вы укрепляете доверие, формируете общественное сознание и мировоззрение граждан», — говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил: «Мы высоко ценим ваш труд в деле объективного анализа деятельности государственных органов, бизнеса, общественных организаций и простых граждан, а также в повышении их ответственности перед обществом. Недаром журналистику называют зеркалом общества, ведь развитие государства во многом зависит и от состояния журналистики.

Сегодня, когда медиасфера активно развивается в соответствии с требованиями времени, особенно важно сохранять профессиональные принципы и ценности. Необходимо, чтобы журналисты умели критически мыслить, объективно оценивать факты, глубоко анализировать события и работать в быстро меняющейся информационной среде», — добавил Адылбек Касымалиев.