Из-за скандала? Уиткофф отменил переговоры с главой офиса президента Украины

Переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и главы офиса главы Украины Андрея Ермака в Турции, запланированные на сегодня, отменены. Об этом сообщил в X журналист британского издания Economist Оливер Кэрролл.

Фото из архива. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак (слева)

«Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не осознавал, в какой скандал вляпался, когда договаривался о встрече», — написал он, не уточняя, имеет ли в виду коррупционный скандал в энергетике в окружении Владимира Зеленского.

Сам лидер страны накануне также сообщил, что завтра отправится в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров.

«Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных», — писал он в своем мессенджере.

На прошлой неделе Стамбул посетил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Целью своего визита он назвал «разблокировку процесса обменов».

Сообщалось, что Москва и Киев договорились возобновить обмен пленными.

Напомним, третий раунд переговоров делегаций России и Украины состоялся 23 июля в Стамбуле. После этого в процессе произошла пауза.

Ранее отмечалось, что в Украине разразился большой коррупционный скандал. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски у министра юстиции Германа Галущенко и близкого друга и бизнес-партнера Владимира Зеленского Тимура Миндича. Были опубликованы фото с сумками, набитыми пачками валюты. Позднее НАБУ также опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, во время которых обсуждались коррупционные схемы, и заявило, что к деятельности преступной группы Миндича причастны четыре действующих и бывших министра.

НАБУ также предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову. Вчера его по решению суда арестовали.

Тимуру Миндичу удалось покинуть страну до начала скандала. Украинские СМИ пишут, что его успели предупредить и дали возможность сбежать.